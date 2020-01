Sanremo: anche nel weekend dell'Epifania il borgo antico della Pigna sarà nuovamente in festa

Per l'ultimo weekend del periodo natalizio la Pigna sarà ancora in festa. Da Piazza Cassini a Piazza Santa Brigida le Botteghe Artigiane aperte per l'occasione: il Legno D'Ulivo di Valentino, gli Scudi e Le Spade del Vichingo, le Sciarpe di Sabrina, il Vintage di Carla e Giuseppe, i Gioielli di Deborah e ancora le Botteghe dei Pittori in Piazza dei Dolori insieme alle Collane di Graziella, la Bottega di Iba che ospita Daniela, Barbara e Gli Artigiani Della Pigna. Infine le Creazioni di Ornella.

Si potrà visitare, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 la mostra Alpi Nel Arte-Racines che, all’ex Oratorio di Santa Brigida, propone le opere di Guido Diemoz ‘Le Sculture Della Memoria’.

Per chi non è mai andato nella Pigna, per chi non ci saprebbe arrivare o per chi si lascia impressionare da infondate chiacchiere da Bar, il tour guidato da Giacomo Mannisi e Anna Blangetti parte oggi alle 16 dal Forte di Santa Tecla, dove già dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 si potrà visitare la mostra ‘Alpi dell Arte- Racines’ che propone sito l'artista Dorino Ouvrier ‘Il Popolo In Legno’.

A Palazzo Gentile Spinola in Piazza dei Dolori, al primo piano, alle 16 "Merenda con l'autore": Incontro con l'autrice Carlotta De Melas e con l'artista performer Marta La Veneziana. Domani ‘Botteghe aperte’ e lunedì, oltre alle botteghe, dalle 16.30 in Piazza Dei Dolori, La Compagnia "Sacco" con i canti tradizionali cerianaschi. A seguire Vin Brulè e dolci di Mele. L'ingresso ad ogni iniziativa è libero.