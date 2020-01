Ospedaletti: grande partecipazione al veglione di Capodanno al Santuario Madonna delle Porrine (Foto)

Quest’anno la tradizionale veglia di Capodanno si è svolta ad Ospedaletti presso il Santuario Madonna delle Porrine. Una iniziativa che esce fuori dagli schemi per i contenuti che riesce a trasmettere a chi partecipa, amicizia tra persone che non si conoscono, allegria e momenti di preghiera.

Durante la salita con i flambeau e nella Messa da un sacerdote brasiliano Don Josè durante la quale sono stati ricordati i defunti volontari della Caritas Intemelia e del movimento del Cursillos oltre ad Enrica, una persona che ha dato molto a favore dei deboli del comprensorio intemelio, spinta ricevuto anche grazie all’esperienza del Cursillos.

È stata anche un’occasione per fare anche beneficienza in quanto le offerte sono state devolute in parte alla Caritas Intemelia e alla manutenzione del bellissimo Santuario.

Al termine un rinfresco offerto dagli organizzatori, gli “Amici di/per...Enrica”, presso l’agriturismo “Cà de Runde”, messo a disposizione dal generoso titolare Piero davanti al falò e vista sul bel Golfo di Ospedaletti, di notte ancora più suggestivo, per brindare allo scoccare del nuovo anno 2020.

“Si ringrazia il parroco di Ospedaletti, don Remo Caros, per la sua pronta disponibilità all’iniziativa, Iose per la collaborazione nel preparare al meglio il Santuario, gli abitanti delle Porrine per l’accoglienza riservata a questa iniziativa” dichiarano gli organizzatori.

I partecipanti, oltre 50, hanno incoraggiato gli organizzatori a ripetere l’esperienza l’anno prossimo.