Imperia: torna in calata Cuneo il tradizionale appuntamento con "Salviamo la Befana"

Anche nel 2020 torna “Salviamo la Befana”, il tradizionale appuntamento organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia in collaborazione con il Comitato San Giovanni.



Il 6 gennaio a partire dalle ore 15.30 in calata Cuneo a Imperia saranno presenti i mezzi dei Vigili del Fuoco, pompieropoli e l'immancabile merenda offerta dal Comitato San Giovanni: cioccolata calda per tutti.



Durante la giornata dedicata ai bambini e a una befana un po' speciale, saranno raccolte offerte per l'Associazione "Il Cuore di Martina Onlus". L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Imperia e grazie agli sponsor che credono ogni anno in un progetto volto alla sensibilizzazione sulla sicurezza.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it