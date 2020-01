Cervo: sold out all'oratorio di Santa Caterina per il concerto dedicato a Fabrizio De André (Foto)

Sold out ieri sera all'oratorio di Santa Caterina per il concerto dedicato alla memoria di Fabrizio De André.

A 20 anni dalla morte, le parole e le canzoni di Fabrizio De Andrè non hanno mai smesso di vivere, come dimostrano i tanti omaggi a lui dedicati. Anche Cervo lo ha ricordato con un evento organizzato dalla Cumpagnia du Cervu in collaborazione con la Proloco e il patrocinio del Comune di Cervo.

Mauro Vero, chitarrista sia in elettrico che in acustico, cantante, compositore, arrangiatore, in compagnia di Roberta Moschella, voce narrante, gli hanno reso omaggio con una serata di parole e musica all'Oratorio di Santa Caterina con il contributo tecnico del fonico Marco Moraglia.