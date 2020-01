Bordighera: in corso Italia “Christmas Quest - speciale Epifania” per il primo weekend di saldi

Inizia il primo weekend del nuovo anno con la prima offerta commerciale organizzata da Confesercenti. Grazie al contributo dei negozi, nella prima giornata di saldi d'inverno, Bordighera sarà tutta in festa.



Le vetrine ospiteranno le prime offerte commerciali a prezzi pazzi e in corso Italia ci sarà l'evento “Christmas Quest - speciale Epifania”. Nell'isola pedonale le famiglie potranno passeggiare tranquillamente con attrazioni, giochi e laboratori per i bimbi in una giornata speciale di shopping.

Tutti i negozi aperti, tante bancarelle e poi doni e fiabe, truccabimbi, musica, stand artigianato, golosità delle feste, prodotti tipici, mercatini enogastronomici e street food.

Vere e proprio bontà dall'olio, olive e prodotti tipici liguri, prodotti agricoli del Piemonte, vini e spumanti Doc, farine e pasta artigianale, biscotti e pasta di meliga, miele e conserve, funghi, formaggi e salumi, per i più golosi zucchero filato, pralinato, ciambelle, cioccolateria artigianale, crepes, frutta secca. Da mangiare al momento farinata cotta nel forno a legna, prodotti da forno, frittelle.

Il programma dei laboratori del sabato dalle 10 alle 19: “L’Unicorno arcobaleno” laboratorio per creare il tuo Unicorno; “Una calza anche per noi” crea la calza per il tuo randagio fortunato del cuore; “La Befana porta fortuna” laboratorio creativo e di disegno; “Aspettando la Befana” laboratorio per la realizzazione e personalizzazione della Calza presso lo stand “Robirò”.

Alle 11 inaugurazione con “Merenda per i bimbi” e la partecipazione della special guest 'Olaf' direttamente dal Regno di Ghiaccio.