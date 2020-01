Soldano: è morta Emilia Federica Viale, mamma del nostro fotografo Eugenio Conte

È mancata la mamma del nostro collaboratore giornalista fotografo Eugenio Conte, ultima persona ad essere nata a Trinità, frazione ormai abbandonata del Comune di Camporosso. Emilia Federica Viale è nata a Trinità nel luglio del 1930 e lì rimase fino al suo matrimonio con il postino di Soldano Bruno Conte, per poi trasferirsi nel paese del suo amato sposo.

Era una donna forte, aveva vissuto anni di privazione e di sacrifici, in un’epoca in cui il suo unico giocattolo era costituito da una semplice bambola di pezza costruita manualmente dai suoi genitori. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu sfollata in Piemonte ed essendo la più piccola di cinque fratelli, il suo compito era badare ai figli dei suoi fratelli e sorelle che durante il giorno lavoravano nelle risaie.

Amava ricordare di essere l’ultima nata della piccola frazione di Trinità, alla quale rimase legata per tutta la vita, nonostante il paese di Soldano l’avesse benevolmente accolta, da quando si era unita in matrimonio al postino Bruno detto Dino, una vera e propria istituzione del paese. Anch’egli aveva vissuto anni durissimi, sette anni di guerra, di cui due trascorsi nei campi in Germania, per i quali aveva ricevuto la Croce al Merito di guerra. Tali anni lo segnarono profondamente e dei quali non parlò mai in tutta la sua vita. Aveva conosciuto la sua sposa a Ventimiglia, durante il ballo dell’epoca, che si teneva “a cartelle”.

Il viaggio di nozze, evento raro che solo poche persone potevano permettersi nell’immediato dopoguerra, durò un giorno soltanto e gli sposi lo effettuarono a Sanremo. Emilia rimase a Soldano anche dopo la morte del marito, dedita alla sua amata famiglia e ai suoi quattro nipoti, ai quali raccontava episodi della sua fanciullezza, ultima di cinque fratelli, in un periodo per il quale tale numero era normale, e del suo primo lavoro, quando poco più che bambina andava “in giornata” a raccogliere le olive nei campi. Con lei se ne va un pezzo di vita e di storia locale.

I figli Eugenio e Maria ringraziano la casa di riposo Pisano Anselmo di Apricale, il personale dell’Ospedale di Imperia e Sanremo per la costante assistenza nei periodi di ricovero, e dell’Ospedale di Bordighera per l’attenzione e la cura nell’ultimo periodo della sua vita oltre alla Croce Azzurra di Vallecrosia e alla Croce Rossa.

Il funerale si terrà nella Chiesa di San Giovanni Battista a Soldano mercoledì alle 10.

A Eugenio Conte e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze a parte della redazione di SanremoNews.