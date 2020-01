Sanremo: 'sfiammata' da una cabina elettrica Amaie, interventi dei Vigili del Fuoco per diverse persone bloccate negli ascensori

Tanta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza fisica per i molti che nel tardo pomeriggio di oggi sono rimasti bloccati in diversi ascensori nella zona a Ponente di Sanremo.

Poco dopo le 18 si è avvertita una 'sfiammata' da una cabina Amaie, guasto che ha fatto saltare la corrente in diverse vie della Città dei Fiori. Molte le chiamate al 112 per richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto liberare tutti coloro che in quei momenti si trovavano negli ascensori.

La zona a Ponente di Sanremo è, quindi, al buio in attesa dell'intervento dei tecnici Amaie.