Sanremo: doppia operazione anti spaccio da parte dei Carabinieri, arrestato un nordafricano e denunciato un italiano

I Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia hanno svolto due operazioni anti spaccio nella zona di Sanremo che hanno portato a un arresto e a una denuncia.

Nel centro storico maturano i militari, in azione sia in divisa che in borghese, hanno notato uno scambio di droga tra un magrebino (noto alle forze dell’ordine) e un italiano. Il primo è stato quindi arrestato in flagranza con il sequestro successivo di un ‘mezzino’ di eroina e di 110 euro frutto della cessione.

I Carabinieri hanno poi denunciato in stato di libertà un italiano colto in flagranza durante la cessione di una piccola quantità di hashish. L’acquirente è stato segnalato alle Prefettura.