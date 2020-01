Nottata intensa per i Vigili del Fuoco della nostra provincia. Il personale del 115 è stato chiamato a intervenire per mettere in sicurezza una vettura a seguito di un incidente a Camporosso, episodio che per fortuna non ha visto gravi conseguenze per gli occupanti della vettura.

Vigili del Fuoco in azione anche a Sanremo per l'incendio di un camino. Tra gli interventi anche due soccorsi a persone.