In Costa Azzurra è allerta rossa per gastroenterite: i più colpiti sono giovani e anziani

In attesa che arrivi l’influenza, il Dipartimento delle Alpi Marittime è stato posto in “alerte rouge”, il massimo livello, per gastroenterite. Una telefonata al minuto rivolta al centralino dell’assistenza denota una situazione che si sta complicando ogni giorno di più.

La media francese è di 177 casi ogni 100 mila abitanti, in Costa Azzurra il livello raggiunto da quanti sono colpiti è di 215 casi su 100 mila abitanti, al secondo posto dopo la Nouvelle-Aquitaine (225 casi su 100 mila).

I sintomi sono sempre gli stessi: diarrea, vomito, febbre (in alcuni casi anche molto alta), spossatezza. La durata degli episodi varia da un minimo di 8 ore ad un massimo di tre giorni. Sono colpite tutte le fasce di popolazione, con una preferenza per i giovani: l’età media di chi si ammala di gastroenterite è di 28 anni e l’epidemia in atto sembra privilegiare la fascia superiore ai 65 anni, almeno per ora.

Molti i consigli: non uscire (la gastroenterite è infettiva e il virus può sopravvivere dalle 8 ore fino a una settimana), lavarsi frequentemente le mani privilegiando il sapone ai vari gel battericidi che sono in commercio e fare attenzione alla dieta alimentare.

Sotto questo profilo occorre idratarsi molto, ma in modo frequente e non con grandi quantitativi di liquidi per evitare la ricomparsa della diarrea.

Tra i cibi privilegiare il riso , le patate, la pasta, le carote, la carne magra e la semola.

Unica frutta consigliata, la banana, evitare invece i frutti e i legumi freschi e gli altri alimenti ricchi di fibre. Da evitare anche il latte e i prodotti derivati.