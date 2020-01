Controlli dei Carabinieri sulle strade: denunce per guida in stato di ebbrezza e per possesso di un coltello a serramanico

I Carabinieri delle Compagnie di Imperia e Bordighera sono stati impegnati nei giorni scorsi in una serie di controlli sulle strade che hanno portato alla denuncia di due persone. Nel primo caso si tratta di un guidatore sorpreso al volante con un tasso alcolico di 2,38 mg/l (il limite di legge è di 0.50), mentre per il secondo è scattata la denuncia per il possesso di un coltello a serramanico.

Inoltre, a Ventimiglia, i militari hanno fatto scattare le espulsioni per un albanese irregolare e per un 50enne senegalese trovato in possesso di 12 borse contraffatte. Nell’ambito della stessa operazione sono stati sequestrati anche altri 17 articoli di abbigliamento e accessori.

Nel corso del weekend dell’Epifania proseguiranno i controlli dei Carabinieri anche con l’ausilio dell’elicottero di Villanova d’Albenga, già impegnato nel sorvolo della provincia nei giorni scorsi. Sarà, inoltre, intensificata la sorveglianza sulle strade di maggior scorrimento, in previsione del rientro dalle vacanze.