Ventimiglia: prosegue la gestione del point di informazione turistica sul lungo Roya Girolamo Rossi

Continua la gestione del point di informazione turistica realizzato dalla prima amministrazione Scullino sul Lungo Roya G. Rossi. E' stata concessa la proroga sino al 31 marzo 2020 alla Cooperativa Omnia per la gestione dei servizi turistici nelle more dell’espletamento delle procedure di nuovo affidamento.

"I servizi di info-point e di accompagnamento turistico nel centro storico e nei siti di interesse storico-culturale cittadini hanno contribuito in maniera eccellente - dichiara l'assessore Simone Bertolucci - alla promozione e crescita dell’immagine turistica di Ventimiglia, raccogliendo grande apprezzamento sia tra i frequentatori che tra gli operatori economici locale e che, pertanto, è volontà dell’Amministrazione confermare l’iniziativa, in funzione dei risultati positivi raggiunti, anche per i prossimi anni".