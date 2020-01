Sanremo stracolma di turisti e residenti per il primo giorno di saldi invernali: ottimi affari per tutti (Foto)

Sanremo anche oggi presa d’assalto, soprattutto dai turisti ma anche dai residenti, per dare la caccia all’affare con i saldi scattati in tutta la regione. Le strade più commerciali della città dei fiori, da questa mattina sono strapiene con moltissimi villeggianti che hanno fatto acquisti ed affari nei negozi.

E, tra loro, in tanti sono quelli che hanno allungato le vacanze dal Capodanno o hanno deciso di trascorrere qualche giorno sulla riviera di ponente per godere del sole e del clima straordinario che le feste di quest’anno stanno offrendo. Tra i clienti in giro per la città si avverte la voglia di fare l’affare e, secondo quanto raccolto tra loro, è arrivata la conferma che nella maggior parte dei casi i saldi si sono dimostrati veri.

“Ho visto ieri un paio di scarpe a 95 euro e, le stesse oggi le ho trovate a 65. Ovviamente ne ho approfittato e le ho comprate” ci ha detto una turista di Cuneo in via Matteotti. “La giacca a vento che volevo comprarmi è stata scontata del 30% reale” ha fatto eco un altro turista, questa volta di Vigevano. Insomma ottimi affari per tutti e vie di Sanremo stracolme, a conferma di un ottimo successo per la città dei fiori in queste feste di fine anno.

Buon afflusso anche all’outlet ‘The Mall’ in Valle Armea, anche se i numeri, facendo un rapido giro per il nuovo centro commerciale da poco aperto, sono inferiori a quanto visto nel centro della città. Un centro che, quindi, non ha perso l’appeal di turisti e residenti per lo shopping a ritmo di saldi, nonostante l’apertura dell’outlet. Ma, alla fine del primo giorno di vendite scontate e seppur senza dati precisi, sembra che gli affari siano andati piuttosto bene.

C’è ancora la giornata di domani, grazie alla festività dell’Epifania di lunedì che, nella maggior parte dei casi però, sarà utilizzata per il viaggio di rientro verso casa, sperando di non trovare troppe code sulle autostrade che portano al Nord.