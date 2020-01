Sanremo: lotta all’alta velocità, un nuovo attraversamento pedonale rialzato in via Pascoli

Gli attraversamenti pedonali rialzati funzionano e i cittadini ne chiedono altri. E così l’amministrazione me ha realizzato uno nuovo negli ultimi giorni, in via Pascoli, a pochi metri dallo svincolo dell’Aurelia Bis. Una zona nella quale, purtroppo, in molti non rispettano i limiti di velocità.

Nei mesi scorsi l'ufficio viabilità ne ha previsti diversi per limitare di molto la velocità media nelle zone più popolose e più a rischio, specie per i pedoni. Quelli installati fino a oggi hanno dato i risultati sperati e la soddisfazione dei cittadini lo dimostra.