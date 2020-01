Sanremo: le ‘befane’ del Genoa Club Bordighera portano i loro doni ai bambini ricoverati in ospedale (Foto e Video)

Il Genoa Club Bordighera ha rinnovato questo pomeriggio la tradizione della visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

Insieme all’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, al direttore dell’Asl1 Marco Damonte Prioli e al direttore del reparto Riccardo Borea, i tifosi rossoblu hanno portato le loro calze ai piccoli degenti.

In ogni stanza il Genoa Club Bordighera ha lasciato i regali con un pensiero e un augurio di pronta guarigione per tutti. Una sorpresa molto gradita sia ai piccoli che alle loro famiglie, una tradizione che ormai si rinnova ogni anno per la soddisfazione e la gioia di tutti.