Sanremo: i giovani chiedono un’area studio, Comune e Tavolo Giovani al lavoro per individuare uno spazio dedicato a loro

Mentre si disegna la Sanremo del futuro l’amministrazione tende l’orecchio anche al Tavolo Giovani per ascoltare le richieste dei cittadini del futuro. Tra le proposte arrivate nelle ultime settimane c’è quella di un’area studio, un servizio che ora manca e che sembra essere molto richiesto dagli studenti sia delle superiori che universitari.

“I giovani ci chiedono delle piccole cose e credo che manchi un’area studio - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri in merito - i giovani che si stanno diplomando o vanno all’università mi dicono che a Sanremo manca un posto aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera, con il wi-fi e qualche servizio per studiare in tranquillità”.

Per il momento non si sa ancora dove, come e quando l’amministrazione intenda lavorare al progetto ma, secondo quanto emerso nell’ultimo consiglio comunale all’esposizione delle linee di mandato 2019-2024, pare che ci sia l’intenzione di individuare una zona dedicata e allestita per gli studenti. Nel progetto per il restyling di porto vecchio è prevista anche una piccola palazzina con spazi pubblici che, probabilmente, saranno dedicati ai giovani. Ma non sarebbe quello lo spazio studio voluto dall’amministrazione e dal Tavolo Giovani. Possibile che ci si lavori ben prima del restyling del porto.