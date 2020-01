Imperia: auto abbandonate in via don Minzoni, protestano gli abitanti "Occupano parcheggi e impediscono alla Teknoservice di pulire" (foto)

Nonostante l'impegno dell'amministrazione, a tratti onorato con una dozzina di rimozioni effettuate nell'ultimo periodo, il numero delle auto abbandonate in città resta ancora un problema soprattutto in alcune zone periferiche dove i mezzi occupano parcheggi nelle vie spesso carenti di posti auto.



Spesso, come segnalano alcuni abitanti di via don Minzoni, oltre a occupare parcheggi, le auto abbandonate impediscono al personale di Teknoservice di pulire a fondo le strade. Il risultato, come si vede dalle immagini, sono erbacce e cartacce abbandonate che danno nel complesso una sensazione di trascuratezza e degrado.



"Questi mezzi sono fermi ormai da un anno e mezzo. Speriamo che questa segnalazione possa servire e che vengano presi al più presto provvedimenti", auspicano gli abitanti.