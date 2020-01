I buoni auspici dei sindaci per il 2020: da Ospedaletti Cimiotti vuole risolvere il problema della scuola e chiudere alcuni iter burocratici su porto, Villa Sultana e Area 24

Ad Ospedaletti, la risoluzione della problematica della scuola è la sfida da vincere nel 2020. Ne è convinto il sindaco Daniele Cimiotti che guarda con fiducia all'avvio del nuovo anno scolastico, tra 9 mesi, come possibile traguardo per far tornare i bambini nelle scuole. La frana che ha interessato l'edificio scolastico andando ad incidere anche sull'adiacente campo da calcio, hanno funestato questo fine 2019.





L'amministrazione Cimiotti punterà sulla scuola ma anche sulla risoluzione di alcune annose questioni che caratterizzano Ospedaletti, almeno da un punto di vista burocratico. "Il nuovo anno prevede iniziative molto pesanti ed importanti. - ci tiene a sottolineare il primo cittadino - In particolare concludere, il rogito, l’acquisto di Area24, portare avanti il discorso del porto e anche quello di Villa Sultana. A tal proposito c’è stato un sopralluogo con i nuovi proprietari che hanno promesso di portare avanti il discorso di messa in sicurezza dell’edificio e di pulizia del nostro parco. Quindi avendo un parco bello e fruibile e non nelle condizioni in cui versa adesso. Naturalmente continuiamo ad andare avanti sul futuro di questa villa e di corso Regina Margherita, rivisitato un pochettino".



"Certo, poi ci sono anche altre iniziative che riguardano le spiagge, il piazzale al mare o interventi relativi al rilancio del tennis. E’ una cosa importante. - aggiunge - Quindi riteniamo che il 2020 possa portare effettivamente a compimento, non dico le opere di per sé ma per lo meno tutto quell’iter burocratico e amministrativo che permetterà poi la realizzazione concreta di queste opere".



"Quindi, penso e spero che nel 2020 anche la scuola sia terminata. - conferma Cimiotti - Sapete che la scuola ha subito un danno notevole e nel nuovo anno dovrebbe completarsi l’opera per poter riportare la scuola alla sua normalità. E’ un lavoro molto difficile. E’ un lavoro che comporta quasi 1 milione di euro di spesa quindi riteniamo comunque di poterlo affrontare se Regione Liguria ci darà una mano e permettere quindi agli alunni nell’ottobre o settembre 2020 di tornare nelle loro scuole. Questa è la cosa più importante e spero di poterla fare e di dare questa soddisfazione".



"Ringrazio i cittadini di avermi sostenuto in questo periodo. Non solo me ma tutta la mia squadra e continuate sostenerci perchè avrete sicuramente delle soddisfazioni anche voi” - conclude il sindaco Daniele Cimiotti.