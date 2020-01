Sanremo: questa sera, Grande Musica con lo Studio Sanremo Musica 2000 al soggiorno militare

Il soggiorno militare di Sanremo, situato in via Lamarmora 317, in una posizione eccellente nel centro dell’omonima famosa cittadina nel cuore della Liguria, apre le porte, questa sera alle 21, alla musica e alla cultura ospitando la Grande Musica con lo Studio Sanremo Musica 2000 e le Liriche del poeta Giovanni Zocco. Serata, ad ingresso libero, assolutamente da non perdere.



(in basso la locandina dell'evento)