Sanremo: domenica al Casinò lo show 'Imitamorfosi' e per l'epifania una proposta enogastronomica con le eccellenze valdostane

Il Casinò di Sanremo festeggia l’Epifania domenica 5 gennaio con nuovo spettacolo di e con Claudio Lauretta, in arte Mister Voice. Uno show nato dalla collaborazione ai testi e alla musica del Maestro Sandro Picollo.



Lauretta è famoso per la capacità di modulare e modificare la sua voce. Infatti riesce ad imitare una moltitudine di personaggi più o meno famosi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie. Ecco che allora, nello spettacolo teatrale 'Imitamorfosi', si fonde l’imitazione con la metamorfosi, indi l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali.



"Claudio Lauretta nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati, quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, come un moderno Fregoli. Al suo fianco, il Maestro Picollo, abile chitarrista, che da anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici d’Italia, sembra non divertirsi molto ad essere li, ma con le sue esternazioni fulminee e sagaci, fa subito breccia nel cuore del pubblico. Imitamorfosi è per tutti, fa trascorrere momenti spensierati e tiene incollato lo spettatore in uno spettacolo in cui l’energia è sempre al top, in modo leggero, amichevole, non banale, dal momento in cui inizia sino alla fine" - spiegano dal Casinò.



"Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + spettacolo € 40,00. (ore 22.00). Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266. - ricordano dalla casa da gioco e aggiungono - Lunedì 6 gennaio ore 20.00 al Roof Garden si svolgerà la serata dedicata alla cultura enogastronomica ed alle eccellenze Valdostane".



"Si tratta di un evento che coniuga tipicità e creatività di Alta Cucina, dove in uno show cooking Chef Oggioni e Chef Elior Accademy proporranno alcuni piatti tipici valdostani e Liguri. Allieterà la serata il gruppo folcloristico "Le comité des traditions Valdostaines". Si potranno assaporare: Fusion di Brandacujun alla Ligure (classico rivisitato in chiave New Style) Risotto alla Parmigiana con mela verde e lieviti Sella di capriolo al Gin, sedano rapa e salsa gran vineur. Per prenotazioni tel 0184 595266" - chiosano dal Casinò di Sanremo.