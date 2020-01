San Bartolomeo al Mare: ancora eventi prima di chiudere le festività natalizie, il programma

San Bartolomeo al Mare e l'Epifania hanno sempre avuto feeling. Anche quest'anno la tradizione viene rispettata, con un programma di eventi come sempre intenso e ben strutturato per chiudere in maniera adeguata il ciclo delle festività natalizie.



La tradizionale sfilata della Banda Musicale "Città di Alassio" (per l'occasione in costume, le donne vestite da elfi e gli uomini da befane) annuncerà (ore 11:00, via della Resistenza) l'arrivo della Befana dal mare, organizzato dall'Asd Top Kayak. Grande attesa per la sceneggiatura che anche questa volta verrà proposta dai ragazzi con i remi.