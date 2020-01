Imperia: nel weekend via ai saldi invernali, alcune iniziative insieme a Confesercenti

Il 4 e 5 gennaio 2020 per gli appassionati di moda e shopping arriva il momento giusto per poter fare gli acquisti sfruttando i saldi invernali.

"Ad Imperia Sabato 4 gennaio la festa inizia con tante occasioni e proposte dai negozi del centro cittadino di Oneglia che daranno il via ai saldi invernali. La viabilità sarà normale. - spiega il presidente di Confesercenti Ino Bonello - La manifestazione continua domenica 5 gennaio sempre nelle vie del grande centro commerciale naturale di Imperia-Oneglia e saranno chiuse al traffico veicolare Via Amendola, Piazza Bianchi, Via Bonfante, Via Pira e verranno allestite le bancarelle in tutte le vie comprese le aree pedonali di Via Ospedale, Via Monti, Via e Piazza San Giovanni".

"Per tutta la giornata ci saranno attività di intrattenimento con Befane itineranti che distribuiranno carbone e caramelle e area bimbi in Piazza Bianchi con trucca-bimbi e laboratorio creativo. Domenica 5 gennaio alle ore 16 c/o la Libreria Ragazzi di Via Amendola 24 incontro “Bullismo? … no grazie!” a cura dell’associazione No Mobbing di Imperia" - chiosa.