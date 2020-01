Imperia: nel weekend ultima occasione per vedere la mostra fotografica organizzata dal Circolo di Castelvecchio

Ultimi giorni per visitare la mostra fotografica allestita dal Circolo Castelvecchio di Imperia. Sabato e domenica, apertura straordinaria, dalle 15 alle 19, nei locali del vecchio Comune di Castelvecchio in Via Nazionale 6.



"Sarà l’ultima possibilità di ammirare i le vecchie fotografie di Castelvecchio, Costa d’Oneglia e Oneglia e vedere i borghi com’erano tanto tempo fa e i loro abitanti dell’epoca perciò….approfittatene, vi aspettiamo numerosi!" - commentano dal Circolo.