Il Bahama Star diventa 2.0! Lunedì 6 gennaio grande festa di inaugurazione

Il Bahama Star si è rinnovato diventando 2.0! Lo Staff vi aspetta lunedì 6 gennaio con tre fantastici appuntamenti che vi connetteranno al terzo millennio.

Alle 8:00 primo appuntamento con degustazione dei caffè Costadoro e presentazione della nuova linea breakfast. Ospite, Fabio Verona, Responsabile qualità e formazione per la Costadoro spa.

Maître, sommelier, assaggiatore di olio, di formaggi, di acque e, ovviamente di caffè, per il quale ha seguito la formazione Scae - Specialty coffee association of Europe - e Inei - Istituto nazionale espresso italiano, Fabio Verona conosce a fondo il mondo dei bar e sa instaurare un rapporto sincero e molto schietto con operatori e professionisti del settore.

Alle 12:00 brunch a buffet, secondo appuntamento con presentazione del nuovo Menù Bahama Star della Chef Emilia. Per l'occasione verrà presentata la nuova linea di macchine da caffè per la casa con speciali pacchetti promozionali.

Alle 18.00 terzo e ultimo appuntamento con aperitivo a buffet offerto dallo Staff. Seguirà la presentazione del nuovo Menù Griglia dello Chef Nicola a base di carne e pesce. La serata proseguirà in musica, con la famosa Animazione con Karaoke Supporter by Alex Penna, best sound in town e a seguire Roberta Monterosso, ospite speciale della serata, vincitrice del Cantaestate 2018.

Non perdetevi assolutamente questi 3 appuntamenti e sarete proiettati nel futuro!

Il nuovo Bahama Star2.0 vi connette al terzo millennio!

Se desiderate ulteriori informazioni telefonate al 380 7098908 o visitate la pagina Facebook.