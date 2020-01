Festival di Sanremo 2020: dopo le presunte false fatturazioni negli alberghi ora alla Rai scoppia il caso degli 'Ncc'

Dopo quella delle presunte false fatturazioni negli alberghi, alla Rai scoppia anche la grana relativa all’assegnazione dell’appalto per le ‘navette’ con conducente, tutti quei minivan che ogni anno in occasione del Festival di Sanremo, trasportano artisti e non solo per conto dell’Ente di Stato.

Come di consueto, infatti, la Rai anche per quest'anno ha indetto una gara per l'assegnazione dell'appalto. E la grana è stata tirata fuori dalla ‘Federnoleggio’, ovvero l’associazione che si occupa in Italia dei cosiddetti ‘Ncc’, ovvero ‘Noleggio con conducente’. Secondo l’associazione di categoria, infatti, la stazione appaltante (la Rai) non avrebbe inserito i requisiti minimi necessari ad un'azienda per poter svolgere il servizio in modo conforme alla Legge senza ricorrere al superamento della soglia di subappalto prevista dalla normativa vigente.

La società vincitrice, una azienda di Genova, secondo la Federnoleggio avrebbe un numero limitato di auto, che non sarebbe verificabile in quanto sulla visura camerale non sono indicate le unità locali per ogni singola autorizzazione Ncc posseduta, come prevede la normativa.

“Dai documenti in possesso della nostra associazione – scrive la Federnoleggio in una missiva inviata ovviamente alla Rai ed al Sindaco di Sanremo - si presume abbia non più di 10/12 vetture. Considerato che il solo Ffestival impiega nell'ultima settimana circa 35 minivan da 8 posti e circa 10 auto, alle quali vanno aggiunte le richieste (che cadono tutte sotto il contratto Festival) delle trasmissioni quali ‘Domenica in’, ‘La vita in diretta’, ‘Dopofestival’ ed altri che vengono trasmessi nella settimana della manifestazione”.

Secondo Federnoleggi, quindi, l’azienda che ha ottenuto l’appalto, dovrà subappaltare il 70/80% del servizio, in violazione della normativa. L’associazione di categoria, nella stessa missiva, lancia dure accuse alla Rai, chiedendo se la stessa abbia fatto le verifiche necessarie per le selezionare le aziende del settore in grado di sostenere una manifestazione del genere. La stessa associazione di categoria accusa duramente l’Ente di Stato con altre argomentazioni, sempre sullo stesso appalto.

Si profila quindi un nuovo filone difficile da gestire per la Rai, a poco più di un mese dall’inizio del Festival 2020.