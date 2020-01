Bordighera: ordinanza per la 'Befana Bordigotta', domenica chiusura dell'Aurelia e numerose altre modifiche alla viabilità nell'area manifestazione

In vista del tradizionale appuntamento con la 'Befana Bordigotta' di Bordighera, è stata emanata un'ordinanza temporanea per regolare il traffico e non solo. In particolare da documento (consultabile in versione integrale in fondo all'articolo ndr) si evince che domenica 5 gennaio, l'Aurelia (Via Vittorio Emanuele) sarà chiusa al traffico tra le 7 e le ore 20.30. inoltre, già dalle ore 6 sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata.



In modo analogo saranno interessate dal provvedimento anche molte altre vie del centro, come via al Mercato, via Libertà, via Roma, via G. Grossi, via A. Moro, via C. Balbo, via Lagazzi e corso Italia. Il traffico sarà deviato sulle restanti strade, grazie all'ausilio del servizio di sicurezza e controllo della Polizia Municipale che sarà presente per tutta la giornata per aiutare i cittadini. Naturalmente saranno esclusi i mezzi di soccorso, Polizia e Protezione Civile.



Nel documento vengono indicati i percorsi alternativi:



- Direzione Ventimiglia - piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati, via Romana, via Cesare Augusto;

- Direzione Ventimiglia per autobus ed autocarri - piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, viale F. Rossi, piazza De Amicis, via Romana, via Cesare Augusto, via Cagliari, via Degli Amici, via Aurelia;

- Direzione Sanremo - via Aurelia, via Pasteur, via Romana, via Tumiati, via Piave, corso Europa, piazza Valgoi.



"Le auto in possesso di CUDE potranno transitare a passo d'uomo, sotto scorta del personale della Polizia Locale. I residenti, i possessori di garage ed autorimesse non potranno accedere nell'area della manifestazione" - precisano dal Comune.



In più oltre alle modifiche alla viabilità, l'ordinanza vieta la cessione a qualsiasi titolo per asporto di bevande e contenitori in vetro e/o lattine. Questa parte del provvedimento si applicherà su tutta l'area della manifestazione dalle 7 alle 20.30 ed interesserà tutte le attività che commerciano in bevande ed alimenti o chi opera su area pubblica.