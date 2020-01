Probiotici e salute della pelle, cosa bisogna sapere?

I probiotici sono una serie di batteri che si trovano in natura sulla pelle di tutte le persone. Per chi vuole mantenerla in perfette condizioni, negli ultimi anni è diventato sempre più comune sentire parlare di cosmetici probiotici . I probiotici, che lavorano in comune con i prebiotici – dei carboidrati che servono come fonte di cibo per i probiotici – permettono a questi batteri di fare il proprio lavoro in modo ottimale nel proteggere e nutrire la pelle.



In molti casi, potreste già avere familiarità con i benefici derivati dall’inserire nel proprio corpo i probiotici. Alcune varietà di yogurt, il kefir e il kimchi sono degli alimenti che contengono una percentuale di probiotici al loro interno. Quello che sappiamo dei probiotici, è che portano un enorme vantaggio alla cura e alla salute della pelle.



Parte di ciò che rendere questi probiotici così importanti per la pelle, è che sono dei microrganismi già presenti sulla sua superficie. Ogni persona ha una combinazione personale di questi organismi, che viene detto microbioma. Solo negli ultimi anni, si sono eseguiti degli studi per comprendere quale è il reale aiuto che questi organismi portano alla pelle.



Come funzionano i probiotici sulla pelle?



La superficie della pelle è un ambiente composto da più strati, che può essere visto come una città su più livelli. Anche se gli strati superiori della pelle sono morti, esiste un’abbondante popolazione di microflora che vive e prospera grazie a questi “scarti” del corpo. Questi organismi, influenzano l’aspetto della pelle tutti i giorni. Riuscire a mantenere in perfetto equilibrio questo microbioma, è fondamentale per avere una pelle bella.



Che cosa si intende per “equilibrio”?



Alcuni di questi organismi sulla pelle sono utili per il suo benessere, mentre altri sono – o possono diventare – dannosi con il tempo. Gli organismi chiamati “batteri residenti” sono quelli che portano dei vantaggi alla pelle, mentre i “batteri transitori” sono quelli che portano degli svantaggi. Tuttavia, anche se i batteri sono transitori, le problematiche collegate al loro passaggio possono essere persistenti. Quando questo microbioma non è ben equilibrato, si possono avere delle situazioni che portano all’insorgere dell’acne e di arrossamenti della pelle.



Come funzionano i probiotici sulla pelle?



La presenza di questi batteri sulla pelle, che permettono di mantenere la microflora in equilibrio possono:



- rafforzare gli strati superficiali della pelle contro le minacce ambientali;

- incrementare la capacità della pelle nel mantenere l’idratazione naturale;

- diminuire i fattori che possono portare la pelle a diventare arrossata;

- ripristinare l’equilibrio normale del pH presente sulla pelle.



La parte più importante dell’apporto di questi probiotici e dei loro derivati, che prendono il nome di lisati, è che possono essere una parte importante di creme e prodotti di bellezza. Una volta presenti sulla pelle, danno il via alla formazione di acido ialuronico, dei peptidi e di una serie di vitamine che preservano la bellezza della pelle.



Questi componenti, diminuiscono i fattori che portano all’invecchiamento della pelle, alla perdita di idratazione e alla luminosità della pelle.