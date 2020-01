Confindustria Imperia traccia il bilancio del 2019: “Bene turismo e agroalimentare nonostante i problemi sui trasporti, battuta d’arresto per l’edilizia” (Video)

Fine anno è tempo di bilanci anche per le attività produttive della nostra zona. L’incontro con il direttore provinciale di Confindustria Paolo Della Pietra è stato quindi l’occasione giusta per capire che 2019 è stato per l’economia locale e quali prospettive ci siano per il futuro.

Dall’approfondimento con Della Pietra emerge che l’anno che si sta per chiudere è stato caratterizzato da un buon andamento per due settori trainanti della nostra economia: il turismo e l’agroalimentare. Anche se, come facilmente intuibile, i gravi problemi nei trasporti emersi nelle ultime settimane hanno inciso non poco sul bilancio annuale. Della Pietra, però, lancia anche un segnale di speranza per il 2020 tra appalti pubblici e settore della nautica.

“Il 2019 è stato un anno con luci e ombre - ha dichiarato ai nostri microfoni Paolo Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia - bisogna però dividere l’annata a seconda dei settori, la nostra provincia è abbastanza frastagliata. Per il turismo e l’agroalimentare è stato un 2019 anche se ora abbiamo avuto una battuta d’arresto per via dei problemi sui trasporti. Ora la situazione si è normalizzata e ci auguriamo che non ci siano più problemi semplici. Altri settori, come l’edilizia, hanno avuto una battuta d’arresto e ci auguriamo che nel 2020, anche con la ripresa degli appalti pubblici, ci possa essere una netta considerazione netta e decisa delle imprese locali che ne hanno bisogno. La nautica potrebbe essere un settore trainante per il futuro”.