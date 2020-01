Sanremo: ruba un telefonino dalla borsetta di una giovane, ma la security dell'Ovs lo blocca e lo consegna alla Polizia (Foto)

Ruba un telefonino dalla borsetta di una ragazza ma viene visto e fermato dalla security interna e consegnato alla Polizia.

Si tratta di un giovane extracomunitario, bloccato nel pomeriggio di oggi all’interno del grande magazzino ‘Oviesse’ in via Matteotti a Sanremo. Gli agenti della sicurezza del negozio, infatti, hanno notato il giovane che ‘armeggiava’ nella borsetta della giovane, fermandolo con il telefono appena sottratto.

E’ stato trattenuto alcuni minuti in attesa della Polizia, che lo ha poi portato in Commissariato per essere denunciato.

(Foto di Tonino Bonomo)