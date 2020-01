Imperia: giovane arrestato dalla Polizia per spaccio manda sms alla madre per buttare via la droga che era in casa

Gli agenti della Volante di Imperia, nell’ambito dei quotidiani controlli, hanno arrestato in un parcheggio del centro cittadino, un giovane spacciatore italiano.

Il giovane stava tentando di disfarsi di un calzino contenente tre involucri di marijuana del peso complessivo di 14 grammi, provando inoltre ad inviare (anche in tal caso senza esito positivo) un sms alla madre in cui le chiedeva di ‘buttare via tutto’.

Visto l’accaduto, gli agenti hanno eseguito una perquisizione al domicilio del giovane, trovando diversi involucri in cellophane contenenti oltre 2 kg di marijuana e 19 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione e circa 27.000 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo spacciatore è stato così arrestato per spaccio e stamane, all’esito del giudizio per direttissima, il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari.