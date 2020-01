Freddo o virus? E' arrivata l'influenza nella nostra provincia: centinaia le chiamate alla centrale del 118

E’ arrivata l’influenza. Non si sa ancora se si tratti del classico virus invernale o di semplici ‘raffreddamenti’ dovuti all’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni, ma febbre e malesseri stanno colpendo in molti, nella nostra provincia in queste ore.

La conferma arriva dalla centrale operativa del 118, che sta facendo muovere decine di ambulanze sul territorio, per andare in soccorso soprattutto di bambini ed anziani, sicuramente i più colpiti in queste ore. I sintomi sono quelli più classici: vomito, diarrea ed alta temperatura, oltre a tosse e raffreddore.

Come sempre il consiglio migliore è quello delle ‘tre L’, ovvero: letto, lana e latte ma, se necessario, è importante ricorrere ai medicinali, ovviamente sotto stretta osservazione del medico. Un altro consiglio è quello di chiedere aiuto al 118 solo in casi veramente importanti, per non intasare il lavoro del pubblico soccorso.