Dolceacqua: kafkiana vicenda per un cane comprato 4 anni fa, la denuncia del proprietario sui social (Foto)

Valerio de Villa vive a Dolceacqua ed ha affidato ai social network un caso a lui capitato nel mese di dicembre.

Il giovane è proprietario di un cane ‘Staffy’ che risponde al nome di Ettore, al quale sia lui che la sua famiglia (in particolare la figlia) sono molto affezionati. Il cane vive con loro da 4 anni, visto che a 2 mesi circa dalla nascita entrò a far parte del nucleo familiare. Il cane è stato pagato 800 euro senza ricevere nessuna ricevuta e nemmeno la delega per potersi intestare il microchip a nome suo.

Chi glielo ha venduto è un residente di Dolceacqua. Ettore, nei giorni scorsi è scappato da casa aprendosi il portoncino, finendo poi sulla provinciale. Chi lo ha visto ha chiamato il canile che ha chiamato il venditore, visto che il microchip era intestato a lui, non avendo mai dato la delega per il passaggio di proprietà.

“Ora – ha detto De Villa – il precedente proprietario si rifiuta di restituirgli il mio cane, inventandosi di essere un cane trascurato e mal nutrito, Chiedo un aiuto a tutti voi, tanto per me ma ancor più per mia figlia che è da venerdì sera che lo cerca e io non so più cosa fare”.