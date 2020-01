Successo al concorso 'Ossi di Seppia' per l'imperiese Sara Pellegrini, premiata come miglior autore ligure under 30

La scrittrice e poetessa imperiese Sara Pellegrini, può vantare il successo nella categoria ‘Miglior autore ligure under 30’ alla ventiseiesima edizione del concorso nazionale di poesia ‘Ossi di Seppia’, che ha visto 1200 partecipanti.



Un riconoscimento arrivato in queste ore e che sarà celebrato il 6 febbraio in comune a Taggia. La vittoria al concorso di Sara si aggiunge agli altri riconoscimenti, entrambi nel savonese: la selezione speciale 1° Premio Besio 1860 e la selezione speciali al premio ‘I colori dell’anima’.



“Sono particolarmente felice per questo, perché è nella mia provincia e sono stata premiata come migliore nella mia categoria in Liguria”, spiega Sara Pellegrini che nella vita fa la cameriera con un passato da giornalista, e studia per diventare educatrice. “Ma la mia prima vera passione da sempre è la scrittura. Nel 2016 ho anche presentato un mio racconto per bambini alla Mondadori di Imperia”, racconta.



Le poesie con cui è stata premiata sono 'La Focaccia': "La focaccia è un apostrofo biondo tra le parole m'ungo": e 'La Belladinotte': "La Belladinotte, di notte che fa? Di notte sta sveglia, la bella, si sa Ma per cantare? Per suonare? Per cospargere le lacrime amare? O per ridere? Per imparare? Essere amata o a sua volta, amare? La bella, di notte, si mette il profumo E davanti alla luna non è seconda a nessuno La falena notturna sentendo l’essenza Le ruba il polline ed ecco la scienza: L’impollinazione dei fiori è l’amore Grazie a postini che sanno volare".