Sanremo: domani l'avvio dei saldi, Fontanelli (Confcommercio) "Confidiamo nella massiccia presenza dei turisti"

Ieri mattina abbiamo annunciato l’avvio dei saldi fissato per domani anche nella nostra provincia ed oggi parliamo delle svendite che verranno proposte da domani a Sanremo.

Negli ultimi tre giorni sono stati molti e serrati i controlli da parte della Polizia Municipale matuziana, su quei negozi che hanno fatto partire in anticipo i saldi, andando contro le Leggi vigenti. Leggi che, lo ricordiamo, non fanno conto però dei problemi che vivono i commercianti locali contro svendite continue e riduzioni dei prezzi su Internet.

“Il grosso problema – ha detto in merito Antonio Fontanelli di Confcommercio – è proprio la deregulation dell’on line. Il consumatore, a causa dei grossi gruppi, è portato a festeggiare tutto quello che viene portato dai paesi anglosassoni”. Chiaro il riferimento alle vendite del ‘Black Friday’ e di molto altro che ormai viene proposto con svendite in ogni momento dell’anno. Fontanelli, dal canto suo, conferma però che l’eventuale mancato rispetto della Legge deve comunque essere colpito: “Giustamente gli organi preposti devono farle rispettare e, se qualcuno fa gli sconti in vetrina contro le regole, deve pagarne le conseguenze”.

Da sottolineare, tra l’altro, che la Legge in questione non è la stessa che porta alla chiusura di eventuali locali che non rispettano le regole (ad esempio bar e ristoranti). Nel caso di sanzioni in momenti non consentiti, i commercianti le possono pagare anche più volte, senza rischiare sospensioni dell’attività o chiusura della stessa.

Sicuramente i commercianti al dettaglio soffrono una ‘concorrenza’ che, a volte, arriva dalle stesse aziende che li forniscono. Molti grossi brand, infatti, stanno facendo sconti on line da prima di Natale. Tutto questo genera gravi inconvenienti ai negozi ‘classici’ visto che ormai tutti viaggiano sulla grande rete, alla ricerca dell’affare.

Ma ora i commercianti sanremesi si stanno concentrando sul lungo weekend dell’Epifania che scatta domani e termina lunedì. Sono previsti nuovi arrivi di turisti e molti sono rimasti in città da Capodanno. Sanremo è piena e ci sono molte speranze per fare un buon avvio dei saldi.

I mesi di novembre e dicembre non sono andati malissimo, tranne chi vendeva esclusivamente abbigliamento da donna, che ha sofferto un po’ più degli altri. “Sicuramente il maltempo ed i problemi sulle autostrade non ci hanno aiutato – ha terminato Fontanelli – ma i timori che c’erano per la prima presenza sotto le feste di ‘The Mall’, sono stati fugati. Tutto sommato le vendite hanno seguito il trend dello scorso anno. Sanremo è comunque un bel vedere ed è sempre bello viverla. La presenza delle feste è stata molto alta e in questi giorni in molti hanno chiesto dei saldi. Ci auguriamo che gli stessi arrivino da domani nei nostri negozi. Noi dobbiamo fidelizzare sempre di più i clienti, offrendo loro dei servizi che, su Internet non possono arrivare. Altrimenti si rischia la chiusura”.