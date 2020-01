Rocchetta Nervina: con tre bilici il ponte è arrivato e la gru è pronta, da domani il via al montaggio (Foto)

Inizierà ad essere montato domani il ponte che toglierà Rocchetta Nervina dall’isolamento ma le manovre sono iniziate già oggi. Nel corso della giornata la ditta ‘Vernazza’ ha installato ed eretto l’enorme gru che servirà a sistemare i vari pezzi del ponte, che sono arrivati oggi con tre bilici.

Nel corso del primo pomeriggio il ‘traffico’ sulla Provinciale 68, tra il bivio ed il luogo del crollo della strada. Ieri era arrivata la gru e non è stato semplice farla arrivare sul luogo del montaggio. Oggi sono arrivati i tre bilici con a bordo i pezzi del ponte e la seconda gru, che servirà a trasbordarli.

Sotto gli occhi attenti del Sindaco, Marco Rondelli, i lavori stanno proseguendo alacremente e tutto è pronto per l’inizio del montaggio. L’enorme gru è stata montata e piantata al terreno sulla base di cemento che è stata allestita nei giorni scorsi mentre i pezzi del ponte sono arrivati nella stretta via che porta al luogo del crollo.

Gli operai lavoreranno senza sosta anche domani, domenica e nel giorno dell’Epifania. Sicuramente verrà rispettata la data del 10 gennaio, anche se si spera di riuscire ad accelerare ulteriormente i tempi per il passaggio del primo mezzo sul ponte. Servirà anche il tempo per spostare la gru e far tornare la zona a vivere più serenamente.