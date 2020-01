Imperia: il 14 gennaio, seminario gratuito sulla corretta compilazione della domanda per OSS e presentazione del corso di preparazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20/12/2019 è stato pubblicato il bando del concorso dell'Azienda Sanitaria Regionale Ligure per l'assunzione di 274 Operatori Socio Sanitari cat. B a tempo indeterminato presso Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale della Liguria.

"Un concorso che si aspettava da tempo e che vedrà la partecipazione di numerosissimi candidati. Per accedere al concorso occorrerà superare tre prove: una prova preselettiva, una prova pratica e una prova orale.

Il Centro Pastore, già capofila degli Enti di Formazione che si occupano, in collaborazione con ASL 1, di formare e qualificare gli OSS in Provincia di Imperia, ha attivato una Scuola di Pubblica Amministrazione, una divisione specializzata che si occupa di progetti di alta formazione e di aggiornamento rivolti al personale in servizio presso gli Enti Pubblici.

Martedì 14 gennaio alle ore 17:00 presso l'aula magna del Centro Pastore, in via Delbecchi 32 a Imperia, verranno illustrati tutti i passaggi richiesti dall'iscrizione on-line prevista dal Bando e verrà presentato il Corso di Preparazione al Concorso, della durata di 40 ore e previsto per i mesi di febbraio e marzo 2020 con docenti di comprovata professionalità per una preparazione di qualità superiore.

Durante il seminario potranno essere formulate tutte le domande sulla procedura di iscrizione al concorso (la cui scadenza, ricordiamo, è stata fissata al 20 gennaio 2020), sul Bando e sui contenuti del corso organizzato dal Centro Pastore".

Modalità di iscrizione

Coloro che desiderano partecipare al seminario gratuito dovranno semplicemente indicare nome e cognome e numero di telefono inviando, entro lunedì 13 gennaio 2020, una email all’indirizzo: info@centropastore.it, oppure scrivere un messaggio whatsapp al numero 3921808977 (non riceve chiamate) oppure telefonare al 0183/76231.