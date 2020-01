Imperia: ancora posti disponibili per tre corsi formativi presso la Scuola Edile

Sono ancora aperte, presso la S.E.I.-C.P.T. Scuola Edile di Imperia, le iscrizioni ai seguenti tre percorsi formativi gratuiti finanziati dalla Regione Liguria nell’ambito del POR FSE 2014-2020: cameriere di sala, operatore polivalente per la nautica, installatore e manutentore di impianti termo-idraulici e di condizionamento.



"Al termine saranno rilasciate le rispettive qualifiche professionali e garantite complessivamente almeno n. 15 assunzioni (a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo determinato) a seguito delle richieste di personale da assumere nei rispettivi settori" - spiegano dalla scuola imperiese.



"Nello specifico il cameriere di sala, propone ai partecipanti, oltre alla formazione professionale “canonica” per il conseguimento della qualifica di cameriere di ristorante, il rilascio dei seguenti ulteriori attestati: - Formazione dei lavoratori per la sicurezza - OSA – Alimentaristi (ex HACCP) - 1° Livello per Sommellier rilasciato dalla F.I.S.A.R. (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori). Il corso avrà una durata di 600 ore di cui 180 di stage aziendale".



"L’operatore polivalente per la nautica, oltre ad offrire la formazione tipica del ruolo, allarga gli orizzonti occupazionali dei partecipanti rilasciando le seguenti abilitazioni di: - Formazione dei lavoratori per la sicurezza - Addetto all’uso di apparecchiature di sollevamento (Travel-lift) - Addetto all’uso di carrelli semoventi con conducente a bordo (Muletti) Il corso avrà una durata di 800 ore di cui 240 di stage aziendale".



"L’installatore e manutentore di impianti termo-idraulici e di condizionamento avrà una durata di 800 ore di cui 240 di stage aziendale I corsi sono completamente gratuiti e i partecipanti saranno dotati di tutti i sussidi didattici, attrezzature individuali ed indumenti da lavoro. I posti sono limitati e per iscriversi occorre presentare apposita domanda da ritirare presso la Scuola Edile di Imperia – in via Privata Gazzano, 24 o telefonare dal lunedì al venerdì al seguente numero di segreteria: 0183-710947" - concludono.