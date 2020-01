Entro il 30 gennaio il Protocollo d'Intesa per il servizio integrato del bacino sanremese: per Amaie Energia 21 comuni in cui operare

Verrà stipulato entro il 30 gennaio prossimo il Protocollo d’Intesa per la gestione del servizio integrato di igiene ambientale del bacino di affidamento ‘sanremese’, tra i Comuni di Sanremo (capofila) e quelli di: Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Triora ma con l’allargamento anche ad una serie di comuni dell’imperiese che hanno chiesto l’accorpamento con il bacino di Sanremo.

Si prospetta quindi, per Amaie Energia, una gestione particolarmente allargata del servizio che, partito nella città dei fiori alcuni anni fa, ha trovato consensi anche nei comuni limitrofi ed ora si prepara a gestirlo in un ambito decisamente più grande. E questo accadrà entro la fine di giugno.

Nel corso delle ultime riunioni in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, i due bacini sanremesi transitori, che dovranno confluire entro il 1° gennaio in un unico bacino ‘definitivo’, è emersa l'opportunità di anticipare per quanto possibile rispetto ai propri servizi di igiene ambientale in atto la costituzione del ‘Bacino Sanremese definitivo’. Questo per ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, che portino risparmi per gli Enti Locali ed i cittadini.

Intanto l'attuale ‘Bacino Imperiese A’, che dovrebbe confluire nel 2021 all'interno del ‘Bacino Imperiese definitivo’ insieme ai bacini transitori imperiesi B e C, ha manifestato invece l'intenzione di aggregarsi al ‘Bacino Sanremese definitivo’, anche in anticipo. I comuni di San Lorenzo al Mare, Dolcedo, Costarainera, Prelà, e Cipressa hanno infatti affidato il servizio fino al 31 dicembre prossimo.

I Comuni di Sanremo, Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Triora si sono così impegnati insieme all’Amministrazione provinciale, a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa entro e non oltre il prossimo 31 gennaio. Ma anche a costituire due gruppi di lavoro, uno amministrativo che redigerà l’apposita bozza di convenzione ed uno tecnico che dovrà predisporre la progettazione del servizio. Verrà quindi presentata la richiesta di aggregazione dei comuni di San Lorenzo, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Vasia, Prelà e Dolcedo.

Dopo la firma della convenzione a fine mese, quindi, entro giugno Amaie Energia si occuperà del servizio di raccolta dei rifiuti in 21 comuni della nostra provincia.