Soppressione Intercity e Thello sulla linea Milano-Ventimiglia, la viva protesta di una lettrice

"Buongiorno,

dovendo tornare da Milano a Ventimiglia la domenica 26 gennaio, ho provato a prenotare un treno, ma ho scoperto (chiamando il call center dopo aver tentato inutilmente sia sul sito FS sia alla biglietteria della stazione) che dal 25 gennaio all'8 marzo 2020 tutti i sabati e domenica i treni Intercity e Thello diretti tra Milano e Ventimiglia sono ‘soppressi per potenziamento della linea’.

Ma è possibile che in un periodo in cui i collegamenti autostradali sono sempre più difficili le Ferrovie decidano di eliminare tutti i treni diretti nei weekend? Per di più, nessuno sembra saperne nulla e nemmeno sugli avvisi del sito FS si trova una spiegazione. Sono veramente stupefatta.

Laura Ascheri".