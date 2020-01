Sanremo: situazione stadio comunale, gli 'Irriducibili' chiedono incontro con l'Amministrazione matuziana

"Il gruppo organizzato Irriducibili Sanremo, preoccupato della lentezza da parte dell'Amministrazione Comunale nel dare inizio ai lavori per l'adeguamento dello Stadio Comunale in vista di una possibile partecipazione della Sanremese al prossimo Campionato di LegaPro ed alla relativa poca chiarezza sulla gestione dello stesso impianto sportivo relativamente alla prossima stagione calcistica, chiede un incontro con l'Assessore allo Sport Dott. Alessandro Sindoni con l'intento di avere maggiori delucidazioni e garanzie su quanto in oggetto".