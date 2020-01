Ventimiglia: scatta il 2020 ed il Sindaco conferma "Vedremo i risultati della programmazione fatta tra giugno e oggi"

"Il 2020 sarà un anno importante per Ventimiglia ed inizieremo a vedere i risultati della programmazione sviluppata dalla mia Giunta nei primi sei mesi di governo della città e potremo iniziare a applicare le previsioni del nostro bilancio previsionale 2020-2022 che prevede l'investimento tra capitali pubblici e privati, per oltre 50 milioni di euro".

Interviene in questo modo il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, poche ore dopo il Capodanno, alla ripresa del lavoro in Comune. "In questo nuovo anno - prosegue - avremo sicuramente l'inaugurazione del porto, che dovrà essere al centro di ogni iniziativa di sviluppo turistico-culturale e commerciale e spero di vedere attuate le intenzioni di altri grandi investitori stranieri grazie al progetto di rigenerazione urbana che stiamo completando e porteremo in approvazione entro la fine del mese di gennaio. L'intenzione è però di puntare subito sull'estetica e la riqualificazione urbana, quindi nuovi marciapiedi, attenzione agli arredi, verde pubblico e riqualificazione delle facciate degli immobili cittadini. Apriremo un ufficio informazioni dedicato ai cittadini per dare informazioni utili per potersi avvantaggiare del nuovo bonus facciate approvato con la legge di bilancio 2020".

"I privati che vorranno riqualificare le facciate condominiali o delle proprie abitazioni - conferma il primo cittadino - potranno godere della detrazione fiscale sino al 90%. La nuova norma però pone dei limiti, tra i quali la presenza degli immobili da riqualificarsi nelle sole zone urbanistiche A e B del nostro piano regolatore. Rientrano nella zona A gli immobili del Centro storico e tutte quelle parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Nella zona B o zona di completamento, rientrano gli immobili urbanisticamente ricadenti nella parte di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo C, comprendenti i distretti di trasformazione, le zone D industriali o commerciali e diverse dalle zone agricole. I nostri uffici daranno le informazioni necessarie per aiutare i cittadini".