Sanremo: cessione di 'Casa Serena', i sindacati chiedono un nuovo incontro al Comune sulla procedura

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno nuovamente sollecitato oggi, al Sindaco ed all'Assessore al Personale del Comune di Sanremo, la convocazione di un urgente incontro sulla procedura di cessione di ‘Casa Serena’.

“Nonostante le richieste della RSU e delle Organizzazioni Sindacali dei giorni scorsi, ad oggi – evidenziano i sindacati - non è pervenuta ancora una convocazione che riteniamo indispensabile per individuare soluzioni a tutela dei Lavoratori Comunali coinvolti. Riteniamo il fatto grave, in quanto nell'ambito delle relazioni sindacali previste dal Contratto Nazionale, l'obiettivo delle stesse, è ‘costruire relazioni stabili tra Enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente’, ma anche ‘alla prevenzione e risoluzione dei conflitti’. La modifica degli assetti organizzativi e, a maggior ragione la previsione di modifiche all'attuale natura dei rapporti di lavoro richiedono una informativa preventiva e un confronto, per la ricerca di soluzioni che non facciano ricadere conseguenze negative sul personale attualmente occupato”.

La richiesta di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl è prevedere, nell'ambito della cessione della struttura Casa Serena, il mantenimento del rapporto di lavoro pubblico in capo al Comune di Sanremo, attraverso la ricollocazione interna in altri settori, o in alternativa attraverso il distacco funzionale presso il nuovo gestore (peraltro come è stato previsto in bandi analoghi di cessione di rami d'azienda ad esempio nella procedura di privatizzazione dell'Ospedale di Bordighera). “Per queste ragioni – terminano i sindacati - è necessario avviare un confronto prima dell'adozione del bando di gara. In caso contrario saremo costretti a valutare ogni iniziativa, anche di natura legale, a tutela del personale”.