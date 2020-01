Il voto dei sindaci a chi assume impegni precisi a prescindere dal colore politico. Utopia o no ?

Una possibilità suggestiva ma di non semplice attuazione. Mancano ancora diversi mesi, ma il clima politico locale inizia ad entrare in modalità "Elezioni Regionali 2020". Ad accelerare i tempi sono stati, come ho già detto più volte, i danni causati dal maltempo, che non sempre ricevono adeguate risposte a causa di una molteplicità di motivi, e l'incredibile situazione che si è verificata a fine Dicembre con le interminabili code per raggiungere la Liguria ed il ponente in seguito ad un sistema infrastrutturale sempre più inadeguato.

In studio nella seconda puntata di "2 ciapetti con Federico", registrata presso CMP Store di Imperia, avevamo ospitato alcuni amministratori, tra cui il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori che, vulcanico come sempre, ha lanciato questa provocazione: non sopportando più le problematiche che si ripercuotono sulla popolazione, i primi cittadini del ponente ligure potrebbero unirsi per sostenere la coalizione (e quindi il candidato Presidente) che si dovesse assumere impegni precisi e puntuali sulle questioni poste.

Utopia o possibilità concreta ?

Non so ... ma, per quanto suggestiva ed affascinante, questa ipotesi mi sembra di difficile attuazione sia perché tutti i programmi elettorali prometteranno le migliori soluzioni sia perché alla fine ... magari non per tutti ... i colori politici avranno sempre il loro peso.