Il bilancio 2019 dei sindaci: Vallecrosia, Biasi "In un anno ottenuti oltre 10 finanziamenti pubblici" (Video)

E' questo il dato su cui punta Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia chiamato a fare un bilancio di questo anno amministrativo. Ecco com'è stato il 2019 secondo il primo cittadino: “E’ stato un anno impegnativo che ci ha visto impegnati su molti fronti. Il 23 dicembre il Comune di Vallecrosia approva il bilancio di previsione 2020, sembra un dato di fatto, semplice ma considerate che nella storia di Vallecrosia non era mai avvenuto. Quindi in realtà la sintesi dell’intero anno la racchiudo nell’organizzazione".







"Partendo dal nostro programma elettorale, l’abbiamo portato avanti con molta abnegazione amministrativa. - sottolinea Biasi - ci ha permesso in un solo anno di amministrazione di poter ottenere oltre 10 finanziamenti pubblici, basati su bandi, progettualità e quello che è stato la squadra. Sono felicissimo e contento di quello che è la giunta e la maggioranza, dell’intero consiglio comunale, comprese le attività con l’opposizione che fanno parte della democrazia in Italia e anche totalmente della macchina amministrativa, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, perchè troppe volte sento parlare, a livello nazionale, in modo negativo dei funzionari".



"A Vallecrosia c’è un clima di totale condivisione e di collaborazione all’esercizio delle funzione ed alla realizzazione del progetto amministrativo, volto a vedere l’inizio di importanti opere pubbliche che sicuramente proseguiranno anche negli anni a venire” - conclude Armando Biasi.