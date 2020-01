Il bilancio 2019 dei Sindaci: Riva Ligure, Giuffra "Stiamo lavorando alacremente, abbiamo cantieri aperti per 3milioni di euro per rendere più bello il paese" (Video)

"Stiamo lavorando alacremente su quelli che sono gli interventi sul litorale penso ai danni da mareggiate piuttosto che agli interventi infrastrutturali che devono lasciare il segno su e per Riva Ligure".







Questo il pensiero del sindaco Giorgio Giuffra che traccia così un bilancio del 2019 per Riva Ligure. Il primo cittadino è stato riconfermato per il secondo mandato lo scorso maggio, correndo senza avversari alle elezioni. “Sembra strano da dirsi ma c’è un 2019 parte prima ed un 2019 parte seconda. - afferma il primo cittadino - Parte prima che ci ha permesso di concludere in maniera degna il primo mandato e un secondo semestre che ci ha visto partire con altrettanto entusiasmo e vivacità nel riproporre iniziative utili al paese" .



Poi tornando sui lavori pubblici aggiunge: "Ad oggi abbiamo un cantiere della passeggiata sul mare che si sta portando avanti. La speranza è che presto tutti questi cantieri aperti per 3 milioni di euro, possano vedere la loro fine e possano essere inaugurati dei lavori che siano una volta per tutte definitivi e permettano a Riva Ligure di essere sempre più bella”.