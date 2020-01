Bordighera: il consigliere Giuseppe Trucchi presenta i progetti su cui si concentrerà l'opposizione nel 2020

“Con l'inizio del nuovo anno 2020 riteniamo utile informare i cittadini di Bordighera su quali tematiche il nostro lavoro di opposizione si concentrerà nei primi mesi allo scopo di svolgere quella attività di controllo e di verifica propositiva che riteniamo indispensabile come servizio alla città”. Giuseppe Trucchi, consigliere comunale di ‘Semplicemente Bordighera’, presenta i progetti su cui si concentrerà il suo gruppo d’opposizione quest’anno.



“Almeno tre grandi argomenti meritano una attenzione ed una sorveglianza particolare.



1) Per prima cosa la situazione dell'Ospedale di Bordighera. Dal 1 gennaio dovrebbe finalmente essere operativa la gestione privata più volte rimandata nel corso dell'anno appena terminato. Riteniamo importante verificare le modalità operative e le realizzazioni di tale gestione appurando l'avviamento della funzionalità dei singoli reparti,precisando la tempistica per l'inizio del servizio di Pronto Soccorso e chiarendo l'utilizzo dello stabile lato est dell'Ospedale che era stato in passato

destinato alla funzione di Palasalute.



2) Inoltre sarà nostra cura fare il punto sulla situazione della Rotonda di S.Ampelio. Abbiamo la impressione che i lavori iniziati nei locali sottostanti necessitino di ulteriori tempi per la conclusione e inoltre ci pare evidente che, visto il posizionamento di cubi a protezione provvisoria del lato levante a seguito delle recenti mareggiate,sia indispensabile prevedere lavori di protezione strutturale prima di procedere con la prevista assegnazione dei locali.



3) Infine il Campo Sportivo in zona due strade. Abbiamo appreso nel recente Consiglio Comunale del 23 Dicembre che l'insieme dei lavori previsti per la realizzazione del Campo rende necessaria la previsione di una spesa molto importante con la probabile necessità di ottenere fondi in debito.

Cercheremo di capire con precisione se veramente sia indispensabile realizzare un progetto così grandioso che prevede strutture, parcheggi viabilità nuova,lavori di arginatura avendo a nostra disposizione anche il Campo Zaccari a Camporosso che è stato realizzato dalla Provincia su terreno di proprietà del Comune di Bordighera.



Questo è il lavoro che ci spetta e lo svolgeremo con le modalità previste per il ruolo della opposizione come verifiche dei progetti,interpellanze, commissioni consigliari o anche richiesta di dibattiti pubblici con la cittadinanza”.