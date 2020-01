Sanremo: scattati i lavori della Rai per allestire il palco dell'Ariston che ha chiuso lunedì scorso (Foto)

Puntuale come ogni anno, da lunedì scorso il Teatro Ariston chiude i battenti per consentire ai tecnici della Rai di allestire il palco che ospiterà la 70a edizione del Festival di Sanremo.

Anche quest’anno sarà una lotta contro il tempo per consegnare ad Amadeus il palcoscenico dove ‘vivere’ per 5 giorni il Festival e presentare la manifestazione canora più importante dell’anno. Anche quest’anno verranno tolte 9 file di poltrone, per consentire di ‘allargare’ un palco che, secondo indiscrezioni, viene annunciato diverso da quello dello scorso anno.

Non ci sarà l’orchestra sotto il palco e dovrebbe essere un po’ meno ‘avvenieristico’, anche se ovviamente sarà la tecnologia a farla da padrone, per consentire l’allestimento di una scenografia televisiva all’avanguardia. Quest’anno i tecnici Rai hanno anche un paio di giorni in meno sulla tabella di marcia e, quindi, dovranno andare spediti per arrivare in tempo all’appuntamento di febbraio.

Come sempre l’Ariston si ‘offrirà’ interamente alla Rai per il Festival, visto che la sala stampa sarà allestita al posto delle tre sale ‘Roof’ sul tetto del palazzo e sarà il centro della manifestazione, anche se quest’anno ci saranno altre due location importanti: il Palafiori dove ‘Casa Sanremo’ avrà diversi luoghi in cui ospiterà programmi della tv di Stato e piazza Colombo, dove ci saranno concerti ed appuntamenti musicali per ‘vivere il Festival anche all’esterno.