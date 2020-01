Sanremo: sabato prossimo a San Romolo con 'Stellaria' una serata di osservazioni guidate

Sabato prossimo, con l'associazione ‘Stellaria’, viene organizzata una serata di osservazioni guidate ad occhio nudo ed ai telescopi nella notte di massima attività delle meteore ‘Quadrantidi’.

Ad occhio nudo sarà possibile ammirare e imparare a riconoscere le stelle e le costellazioni invernali, mentre attraverso i telescopi verranno inquadrati alcuni degli oggetti più belli visibili in questo periodo, dalla maestosa Nebulosa di Orione alle luminose Pleiadi fino a scrutare da vicino la nostra bella Luna. La visione sarà arricchita dalla presenza delle stelle cadenti: la notte del 4 gennaio, infatti, è ai margini del picco di visibilità delle meteore Quadrantidi, uno degli sciami di stelle cadenti più attivi dell'anno.

L'attività si svolgerà all'aperto nella zona di San Romolo, nell’entroterra di Sanremo, e avrà una durata di circa un’ora e mezza. E’ consigliabile, viste le temperature, un abbigliamento adatto mentre l’appuntamento è fissato per le 21 davanti al ristorante ‘Dall’Ava’. La partecipazione è libera e l’evento sarà annullato solo in caso di meteo non favorevole (per informazioni: messaggi WhatsApp al 3485520554).