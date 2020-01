Sanremo: domani il bar 'La Scaletta' compie 30 anni, Piero e Maurizio offriranno vino e porchetta

Domani il bar ‘La scaletta’ di piazza Eroi Sanremesi a Sanremo compie 30 anni di attività. Dalle 11 alle 13 verrà offerto a tutto del buon vino e della porchetta.

Per datare il primo incontro tra Piero e Maurizio, i due titolari del bar, dobbiamo tornare talmente indietro nel tempo da finire col ritrovarli a gattonare sul pavimento, e non alla fine di una festa sfrenata, ma tra le mura di un asilo, a pochi anni d'età. Quello che poteva restare uno dei tanti incontri dell'infanzia che non lasciano traccia e memoria, è stato invece l'inizio di un percorso che li ha visti crescere in parallelo, scuole, lavori, servizio militare, tutto sembrava organizzato affinché loro due finissero sempre e comunque per ritrovarsi.

Maurizio e Piero hanno fatto di più, hanno accettato il rischio più pericoloso che due amici possono intraprendere: hanno persino deciso di lavorare assieme. Tutti sconsigliano irrimediabilmente di lavorare assieme. Il miglior modo di rovinare un'amicizia. E invece, nel loro caso, non è andata così.

Remo e Piero hanno inaugurato il Bar la Scaletta, e dopo poco tempo Maurizio si è unito a loro. E anche se la scomparsa dolorosamente prematura di Remo li ha privati di un compagno di viaggio e di un socio leale e generoso, i due amici d'infanzia hanno continuato, hanno proseguito. Il loro tra l'altro non è un bar normale, un bar come gli altri. Perché tutto ciò che gravita attorno ad un grande Mercato (questa è una legge che vale in tutto il mondo) procede a velocità maggiore rispetto al resto della città: il mercato e il suo mondo infatti mostrano in anticipo e con maggiore forza i cambiamenti in arrivo: usi, costumi, nuove culture, nuove ricchezze, nuove lingue e nuovi problemi.

Un bar come La scaletta, così legato a doppio filo al Mercato Annonario di Sanremo, è stato e continua ad essere, un punto privilegiato per osservare questi cambiamenti. Non soltanto per osservarli, però, ma anche per viverli, per confrontarsi, tanto con le cose buone che con le cose negative. In un contesto così dinamico ed esigente, ancora una volta, l'amicizia tra due soci avrebbe potuto rischiare d'incrinarsi, e invece eccoli, tanti anni dopo, a celebrare il trentennale del loro bar, con un pensiero speciale e un brindisi rivolto a Remo. Lunga vita a La scaletta, dunque, e in alto i calici per Maurizio e Piero.