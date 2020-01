Festival di Sanremo: spunta il nome di Michelle Obama tra gli ospiti, l'idea sarebbe di Rula Jebreal

In attesa della presentazione ufficiale, solitamente prevista tra il 7 ed il 14 di gennaio al Teatro dell’Opera del Casinò, con l’avvio di gennaio sono le indiscrezioni sugli ospiti a tenere banco per il Festival di Sanremo, che scatta il 4 di febbraio.

Tra ospiti musicali, co-conduttori partecipanti alla gara, ora spunta addirittura il nome di Michelle Obama, ex first lady alla Casa Bianca, all’epoca della presidenza del marito Barak. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, sarebbe la giornalista Rula Jebreal, contattata da Amadeus per presentare il prossimo Festival, che vorrebbe portare sul palco dell’Ariston, Michelle Obama.

Sempre secondo il Corriere della Sera, Rula Jebreal devolverà in beneficenza il suo compenso del Festival per le attività di Nadia Murad, premio Nobel per la pace nel 2018, vittima di stupro e divenuta un simbolo per gli yazidi, una comunità di etnia curda storicamente perseguitata.